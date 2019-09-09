أهلاوية يسربون فيديو مسيء لشيكابالا عقب الفوز بالكأس: سباب وشتائم

أحمد عادل شعبان
نشرت عددًا من الصفحات الأهلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" - نجم الزمالك - عقب الفوز بالكأس واعتبروه مسيئا للمارد الأحمر.
وظهر شيكابالا يرقص ويغني مع الزمالك أغنية مسيئة اعتادت بعض الجماهير البيضاء ترديدها ضد جمهور الأهلي .. وتقول بعض كلماتها: "أبطال على مين .. يا (....).. تعالوا شوفوا التالتة يمين".
وعلق الصحفي الأهلاوي أحمد جمال على ذلك الفيديو قائلا: "
سباب وشتائم من كابتن فريق الزمالك للنادي الأهلي وجماهيره ..إهداء للجنة المؤقته لإدارة شئون الكرة المصرية بقيادة الاستاذ عمرو الجنايني في أول إختبار للجنة قبل أيام انطلاق الموسم الجديد الكروي ومواجهة الفريقين بالسوبر المحلي الجديد !
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