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أخطر ما قاله أحمد موسى عن عناصر الإخوان في الخارج

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع عناصر الإخوان في الخارج يتم تجنيدهم لصالح مخابرات بعض الدول، سواء في تركيا أو لندن.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «جميع عناصر الإخوان عملاء لأجهزة المخابرات، بما فيهم إبراهيم منير، العميل لأجهزة المخابرات البريطانية»، متابعا: «يجب التفريق بين الإخوان والشعب المصري، لأنهم ليسوا مصريين»، مؤكدا على احترامه لجميع المصريين بالخارج لأنه واجهة مشرفة.
وأوضح موسى أن البعض يحاول اجتزاء كلامه لتصيد الأخطاء، متابعا: «عايزين يعملوا وقيعة بيني وبين الناس، والبعض يحاول تحريف كلامي، ويوجهه في غير اتجاهه الصحيح.. وأهل مصر فوق دماغي».



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