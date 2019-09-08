نشأت الديهي يحذر الشعب التونسي واليمني من هؤلاء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عبد الفتاح مورو يدعو لإنشاء جيش رابع في تونس.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن حديثه عن ذلك ليس تدخل في شئون الداخلية لتونس، وإنما لكونه ليس لدينا ولدى الإخوان في أي دولة أي حواجز، ونحن للإخوان في أي دولة بالمرصاد لكون هذا أمن قومي مصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن حديثه عن ذلك ليس تدخل في شئون الداخلية لتونس، وإنما لكونه ليس لدينا ولدى الإخوان في أي دولة أي حواجز، ونحن للإخوان في أي دولة بالمرصاد لكون هذا أمن قومي مصري.