إيطاليا تجتاز فنلندا بصعوبة في تصفيات "يورو 2020"

08 سبتمبر 2019 - 11:46 م

حقق المنتخب الإيطالي، الأحد، فوزًا صعبًا على مضيفه المنتخب الفنلندي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة السادسة للجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



وتقدم منتخب إيطاليا بهدف عن طريق شيرو إيموبيلي في الدقيقة 59.

وعاد منتخب فنلندا ليتعادل بهدف عبر تيمو بوكي من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

ولكن بعد 7 دقائق فقط، نجح المنتخب الإيطالي في إضافة الهدف الثاني عن طريق جورجينهو من ضربة جزاء.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، اقتنص منتخب ليشتنشتاين تعادلًا قاتلًا من مضيفه منتخب اليونان بهدف لكل منهما.

تقدم المنتخب اليوناني بهدف عن طريق غيورغيوس ماسوراس في الدقيقة 33.

وعاد منتخب ليشتنشتاين ليتعادل بهدف عبر دينيس سالانوفيتش في الدقيقة 85.

وكان منتخب أرمينيا قد تغلب على ضيفه البوسنة والهرسك بأربعة أهداف لهدفين في وقت سابق الأحد، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.