سويسرا تكتسح جبل طارق برباعية في تصفيات "يورو 2020"

08 سبتمبر 2019 - 11:46 م

اكتسح المنتخب السويسري، الأحد، ضيفه منتخب جبل طارق بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



أحرز رباعية سويسرا، دينيس زكريا، وأدمير محمدي، وريكاردو رودريغيز، وماريو غافرانوفيتش في الدقائق 37 و43 و45 و87.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، فرض المنتخب الجورجي التعادل السلبي على ضيفه المنتخب الدنماركي.

بذلك، يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن سويسرا، وجورجيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما ظل منتخب جبل طارق دون رصيد من النقاط في المركز الخامس والأخير.