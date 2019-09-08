  • الأحد 08 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:59 م
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

أخطر ما قاله أحمد موسى عن عناصر الإخوان في الخارج

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز الزمالك بكأس مصر.. هذا ما قاله

لاعبو الزمالك ولحظة رفع كأس مصر

بالفيديو.. الزمالك بطل كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه

أرشيفية

الأدوية المغشوشة.. من أمن االعقوبة.. تمادى فى الغش

الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة

الملك سلمان وولي العهد

إقالات وتكريم نجله.. الملك سلمان يصدر 7 أوامر ملكية

أرشيفية

ذابح ابنته يفجر مفاجأة صادمة في اعترافاته

ارشيفية

عاجل: نقل أمير الكويت إلى المستشفى في أمريكا.. وتأجيل اللقاء مع ترامب

الأهلى

الـ«فيفا» يغرم الأهلي مليون دولار بسبب هذا اللاعب

العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

مصر تكشف عن أحدث التطورات في وفاة العالم النووي بالمغرب

العراق.. تطهير 20 قرية في ديالى.. وتفجيران بكركوك

عرب وعالم

الجيش العراقي ينتزع ثلاث قرى من "داعش"
الجيش العراقي ينتزع ثلاث قرى من "داعش"

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 13 مدنيًا في غارة روسية على "خفض التصعيد" بإدلب

#

تخصيص 20 مليار جنيه من مخالفات البناء لـ«التعليم»

#

علم "الأمازيج" يثير ضجة في تظاهرات الجزائر

#

4 جرحى في هجوم انتحاري شرقي العراق

قال مصدران أمنيان عراقيان، الأحد، إن قوات الأمن طهرت 20 قرية، شمالي محافظة ديالى، شرقي البلاد، من خلايا تنظيم "داعش".
يأتي ذلك في وقت انفجرت فيه عبوتان ناسفتان وسط محافظة كركوك شمالي البلاد، ما تسبب في إصابة مدنيين اثنين.
وقال حبيب الشمري، ضابط شرطة برتبة نقيب، للأناضول، إن"قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي طهرت اليوم 20 قرية ضمن المنطقة الرابطة بين ناحية السعدية وبحيرة حمرين شمالي المحافظة".
وأوضح أن "العملية العسكرية انطلقت صباح اليوم وحققت أهدافها عبر الاستيلاء على أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة تابعة لمسلحي داعش".
وفي محافظة كركوك، شمالي البلاد، انفجرت عبوتان ناسفتان، وسط مدينة كركوك (مركز المحافظة)، بحسب مصدر أمني.
وقال النقيب بشرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في منطقة واحد حزيران تبعها انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد".
وأشار إلى أن "الانفجارين تسببا في إصابة مدنيين اثنين بجروح".
وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصًا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).
ورغم الإعلان الرسمي نهاية العام الماضي عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تزف بشرى سارة عن فصل الخريف
» باكستان تستدعى مبعوث الهند اعتراضا على هذا الأمر
» السعودية تطلق برنامجا لتراخيص الصناعات العسكرية
» صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
» تطورات جديدة في المصالحة بين قطر والسعودية
» إعلامي شهير يستقبل مولوده من زوجته المسلمة بعد 4 شهور
» الإمارات: قرار أمريكا صائب
» أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح
» العثور على جثة مسئول بـ«حزب الله» داخل شقته ببيروت
» حلمي طولان: حسام حسن سيتسبب في أزمات دبلوماسية
» حذف صفحة موثقة لـ"ابنة صدام حسين" تدار من مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة