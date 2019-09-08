إسرائيل تجري مناورات تحاكي سيناريو حرب على عدة جبهات‎

08 سبتمبر 2019 - 10:20 م

بدأ الجيش الإسرائيلي، الأحد، مناورات عسكرية واسعة، تحاكي سيناريو إمكانية اندلاع حرب على عدة جبهات، حسب صحيفة إسرائيلية.



وقالت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، إن الجيش أطلق على المناورات اسم "الحجر الرئيسي".



وتشارك في المناورات، قوات نظامية وأخرى من الاحتياط، وسيتم خلالها محاكاة عدد من السيناريوهات المختلفة، منها العمل القتالي المتنوع في مجالات مختلفة على الجبهة الشمالية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن هذه المناورات "هدفها تحسين قدرة الجيش على الحرب وإدارة المعركة من قبل هيئة الأركان، والتنسيق بين الأجهزة المختلفة، كسلاح الجو والبر والبحر والمخابرات وقسم الخدمات التكنولوجية واللوجستية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المناورات تستمر حتى الأربعاء المقبل ضمن مخطط التدريب للعام الجاري.

