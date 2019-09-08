» إعلامي شهير يستقبل مولوده من زوجته المسلمة بعد 4 شهور

08 سبتمبر 2019 - 09:13 م

كشف الإعلامي اللبناني وسام بريدي صاحب الديانة المسيحية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير”انستجرام”، قدوم مولود جديد له من زوجته المسلمة عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

ونشر صورة له مع زوجته وابنته بيلا عبر حسابه بـ”انستجرام” وعلق عليها ، قائلاً: ”بيلا : بعدني صغيرة بس قد المسؤولية بابا وماما عطيوني أحلا هدية بعيدي ورح يصير عندي إخت إهتم فيها وحبها وترافقتي بكل حياتي”.

وتابعت بيلا: ”سعيدة للغاية لأن عائلتنا ستصبح أكبر قريبًا (أقل من 4 أشهر) ، وسنعود قريبًا إلى سن الرابعة. الحمد لله على هذه البركة”.

وفي وقت سابق، احتفل الإعلامي وسام بريدي وعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، بمرور عامين على زواجهما، عبر حسابهما الرسمي على “انستجرام”.

وقال وسام: “من سنتين كنت مفكر حالي مغروم وبحب وكل ما عم تمر الأيام وعم تكبر عيلتنا كل ما هالإحساس عم يزيد احترام، تفاهم، تجانس، تكامل، أمل، سعادة، وبركة”، مضيفا: “بحبك أم بيلا كل عام وأنت دنيتي”، مرفقا صورا رومانسية لهما من حفل الزفاف.

وقد احتفل الإعلامي اللبناني وسام بريدي، بحفل زفافه على عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي، في لبنان، عدد من نجوم الغناء والتمثيل اللبناني، أبرزهم كارول سماحة وسرين عبدالنور.

وظهرت العروس بفستان أبيض ملكي على شكل حورية البحر، ويُغطيه وشاح كبير مطرز بالورود 3D ، والذي تميز بأنه دون أكمام.

وسبق ذلك الحفل المنعقد في سبتمبر 2017، عقد الإعلامي حفل زفاف صغير في يوليو 2017، في مدينة ميلانو الإيطالية، الذي لم يشهد حضور عدد كبير من الأهل والمشاهير.

وظهرت العروس في الصور وهي ترتدي فستانا off white ، قصير بأكمام وظهر عارٍ، من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، وزينت إطلالتها بباقة من الورد باللون الفوشيا، بينما ارتدى العريس بدلة باللون الكحلي.