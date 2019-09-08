  • الأحد 08 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:38 م
بحث متقدم
أرشيفية

ذابح ابنته يفجر مفاجأة صادمة في اعترافاته

الزمالك وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

ارشيفية

عاجل: نقل أمير الكويت إلى المستشفى في أمريكا.. وتأجيل اللقاء مع ترامب

الملك سلمان وولي العهد

إقالات وتكريم نجله.. الملك سلمان يصدر 7 أوامر ملكية

الأهلى

الـ«فيفا» يغرم الأهلي مليون دولار بسبب هذا اللاعب

الملك سلمان وأمير قطر

تطورات جديدة في المصالحة بين قطر والسعودية

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة عن فصل الخريف

أرشيفية

مصر ترسل قائمة بأسماء مطلوبين «إخوان» جدد إلى الكويت

العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

مصر تكشف عن أحدث التطورات في وفاة العالم النووي بالمغرب

أرشيفية

«رخصة عبدالناصر» التى يبحث عنها «الإخوان»

ذابح ابنته يفجر مفاجأة صادمة في اعترافاته

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

#

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

#

البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

#

حلمي بكر يروى تفاصيل صادمة فى حادث اختطاف ابنته

جريمة

قتل

مخدرات

ابنته

ذبح

أوضحت التحريات التي أجراها رجال مباحث مركز القناطر الخيرية عن ذبح مواطن نجلته البالغة من العمر 7 سنوات، أن المتهم كان يتعاطى المخدرات منذ فترة وهي من أذهبت عقله ودفعته لقتل نجلته وقال المتهم : "مدرتش بنفسي " إلا وهي جثة.

تلقى العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير الأمن بالواقعة، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لطفلة عمرها 7 سنوات، بها جرح ذبحي في الرقبة، وبفحصها تبين أنها تدعى "ن ع ا"، 7 سنوات.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها، ويدعى "ع ا ع"، 35 سنة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويعمل حداد، وأنه أقدم على الجريمة لشكه في نسبها.

وأضافت التحريات أن المتهم منفصل عن زوجته منذ سنوات، حيث تزوجت الأخيرة من آخر، وأن الطفلة المجني عليها تقيم مع والدها المتهم، الذي شك في نسبها إليه، وذبحها بسكين من الرقبه، وألقى بجثتها في ترعة الزيتونه بالقناطر الخيرية.

تمكن المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، من القبض على المتهم الذي مثّل الجريمة أمام فريق من النيابة العامة، واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح
» العثور على جثة مسئول بـ«حزب الله» داخل شقته ببيروت
» حلمي طولان: حسام حسن سيتسبب في أزمات دبلوماسية
» إشادة أممية بجهود السعودية في اليمن
» حذف صفحة موثقة لـ"ابنة صدام حسين" تدار من مصر
» فيديو لـ«شيخة» من الأسرة الحاكمة في الكويت يثير أزمة
» "إيهاب جلال" يوضح حقيقة قيادة الفراعنة
» قرار سعودي مهم بشأن «نيوم»
» وفاة 1500 شخص في فرنسا بسبب الحر
» شاهد.. فيديو فاضح لإعلامية سعودية يستفز مذيعًا إماراتيًا
» حريق داخل مطار القاهرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة