جماهير الزمالك تتوافد على ملعب برج العرب

08 سبتمبر 2019 - 07:47 م

توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، لحضور لقاء نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.



وكانت إدارة نادى الزمالك قد أعلنت، عن طبع 20 ألف تذكرة لحضور لقاء بيراميدز المرتقب في نهائي كأس مصر.