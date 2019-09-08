حكام نهائي كأس مصر يتفقدون أرض الملعب

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حرص طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام بيراميدز بنهائي مسابقة كأس مصر، على النزول إلى أرض الملعب قبل المباراة.
ويلتقى الزمالك وبيراميدز بعد قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

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