عاجل: نقل أمير الكويت إلى المستشفى في أمريكا.. وتأجيل اللقاء مع ترامب

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أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية عن وزير الديون الأميري أن الشيخ الصباح "دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية".

وأضاف الوزير، الوكالة، أن هذا الأمر "دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر" بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي "إلى موعد يحدد لاحقا".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الرئيس ترامب، يعتزم استقبال أمير الكويت في 12 سبتمبر المقبل، لتناول خلاله قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وكذلك قضايا إقليمية.

يشار إلى أن ترامب سبق أن عقد لقاءً في البيت الأبيض مع أمير الكويت قبل عام من الآن، في 5 سبتمبر 2018.


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