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«السيسي» يتابع إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية

الحياة السياسية

السيسي
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قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ورئيس هيئة المحطات النووية.

وتابع «راضي» أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن زير الكهرباء عرض الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق للعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.


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