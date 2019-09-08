فيديو لـ«شيخة» من الأسرة الحاكمة في الكويت يثير أزمة

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فيديو صوتي

وقعت شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت في مأزق كبير بسبب مقطع فيديو «صوتي»، متداول تضمن انتقادات قاسية لمحافظ الفروانية المستقيل، وتضمن أيضًا كلمات طائفية استفزت جموع الكويتيين سنة وشيعة.

ووفقًا لـ”الراي” الكويتية، تواجه الشيخة أزمات قانونية هذه الأيام قد تحفل برفع قضايا، الأولى من بعض الكويتيين من أبناء المذهب الجعفري والثانية من أبناء أسرة المالك الصباح والثالثة من لبنانيين أنصار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وامتلأت الرسالة الصوتية المنسوبة لها بـ”الإهانات والكراهية؛ تعليقًا منها على الاستقالة التي قدّمها محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك، فيما يستعد سنة وشيعة كويتيين لمقاضاتها.

وقالت صحيفة الراي الكويتية ، أن للشيخة المذكورة سوابق قانونية؛ إذ كادت تواجه أزمات مماثلة وقضايا قبل نحو عامين بعدما ظهرت لها رسالة أيضًا مسيئة لقطاع من الكويتيين ولكن تسويات حصلت أدت إلى التراجع عن مقاضاتها آنذاك.


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