بالفيديو.. «الإفتاء»: الأغاني فيها ترويح على القلب

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الاغاني

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ترويح على القلب

حكم الاغانى

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض الأغاني تحتوي على ما يروح عن النفس.

جاء هذا في رده على سؤال ورد إلى حساب الدار على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قال السائل خلاله: «أربى بناتى تربية متدينة، ولكنهم بيسمعوا أغانى؟».

وأوضح «فخر» أنه إذا كانت  الأغانى بها فجور وخلاعة فيجب منعهم عنها، أما إذا كانت مما نقول عنها حلالها حلال وليس بها من المعانى السيئة، فهى ترويح للنفس ولا ما مانع، واعلمى أن القلوب تحتاج إلى الترويح».

وأضاف: «لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نروح القلوب ساعة بعد ساعة لأنها إذا كلت تعبت وسئمت».


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