» الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"

08 سبتمبر 2019 - 11:54 ص





وجه شخص سؤالاً، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلة: "هل المتوفى بمرض السرطان شهيد؟".



ومن ناحيته، أوضح أحد علماء دار الإفتاء عبر مقطع فيديو على صفحة دار الإفتاء، أن المتوفى بمرض السرطان شهيد، لأنه مبطون، أي أنه مرض باطن.



وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاهتمام بالإنسان المصري سيكون أهم أولوياته في الفترة الرئاسية الثانية، وفي إطار ذلك تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تساهم في الكشف عن الأمراض، بل أن المبادرات لا تقوم فقط بكشف المرض، حيث أنها تقدم العلاج.



وكانت مبادرة الكشف عن الأمراض السارية هى الأولى في قطار المبادرات الرئاسية، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية على 3 مراحل، كل مرحلة تضم مجموعة من المحافظات، وكانت نسبة الإقبال من قبل المواطنين في المشاركة في المبادرة مبهرة، حيث تم الوصول تقريبًا إلى المستهدف من الحملة.

