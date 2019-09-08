مذيعة الجزيرة تهاجم الشامتين فى فجر السعيد

فتحت الإعلامية الأردنية ومقدمة قناة الجزيرة، علا الفارس، النار على منتقدي الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث تعرضت لحملة تنمر بسبب مرضها.

وعلقت علا الفارس على الفيديو الذي نشرته فجر السعيد وتوجهت فيه بالشكر إلى أمير الكويت وولي عهده والملك السعودي قائلة: “وقل للشامتين أفيقوا فإن نوائب الدنيا تدور…”.

وتابعت علا الفارس كلامها: “كان ملاحظًا حجم التنمر عليها وهي في أشد الحاجة للكلمة الطيبة.. حمد الله على السلامة… وما تشوفي شر".