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وصلة رقص "ساخنة" لـ فيفي عبده.. ومتابعون: "حللي مخدرات"

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فيفي عبده
فيفي عبده

متابعات-علا خطاب

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فيفي عبده

وصلة رقص

الساحل الشمالى

أثارت الفنانة والراقصة، فيفي عبده، جدلاً واسعًا، عقب مشاركة جمهورها بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص، مرتدية فستانا ذهبيا على شاطىء البحر.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “‏أوعى وشك أنا مش هاغشك الساحل الشمالي بحبك أوي”.

إلا أن فيفي تعرضت لعدد كبير من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين،إذ أنهم دعوها باحترام عمرها، فمنهم من قال: “والله عيب عليكي ” ، “يا فيفي راعي سنك شوية”.

جدير بالذكر أن فيفي عبده كشفت مؤخرًا عن خطوة جديدة تخوضها في حياتها، وأشارت الى أنها أطلقت صالوناً ثقافياً إجتماعياً بعنوان “صالون فيفي عبده”.

وأشارت "عبده" إلى أن الصالون الثقافي الاجتماعي مخصص لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالحياة الأسرية.


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