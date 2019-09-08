أول ظهور لـ"حكيم" من داخل المستشفى

خرج الفنان والمطرب الشعبي، حكيم، عن صمته، وطمأن جمهوره على حالته الصحية في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ”إنستجرام".

ويأتي ذلك بعد تعرضه في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت إلى حادث سير على طريق السويس ما أدى إلى انقلاب سيارته .

وتم نقل حكيم إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقى العلاج اللازم .

وظهر حكيم بمقطع الفيديو من داخل المستشفى وتحدث عن وضعه الصحي وعن الحادث والحالة الصحية للسائق الذي كان برفقته قائلاً: ”قدر الله وما شاء فعل عملنا حادثة بالعربية أنا بخير الحمد لله السواق بس هو اللي تعرض لشوية كدمات وهو بخير دعواتكم لينا بس”.

وكتب في تعليقه على الفيديو: ”قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل حال.. على فكرة ماكنتش اعرف أنكم بتحبوني كده انا كمان بحبكم قوي والله.. الحمدلله”.