» عودة احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس

08 سبتمبر 2019 - 10:26 ص

خرج الآلاف من متظاهرى "السترات الصفراء"، إلى الشوارع فى بلدات ومدن فى جميع أنحاء فرنسا، واشتبكوا مع الشرطة فى بعض المناطق، وذلك بعد انخفاض أعداد المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت 89 شخصًا بشكل مؤقت، كما أصدرت 60 تحذيرًا.

ونقلت قناة "بي إف إم" التليفزيونية عن رئيس شرطة باريس ديديه لالمان قوله إن أكثر من 800 من متظاهري السترات الصفراء تجمعوا في باريس.

وقال لالمان إنه على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة نسبيًا، إلا أنها أعلى مما كانت عليه خلال الأسابيع الأخيرة. وقال إن الاحتجاجات مرت بسلام إلى حد كبير، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، بدأت حركة " السترات الصفراء" لمعارضة سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي ولا سيما الزيادة التي كان مخططًا لها في أسعار الوقود.