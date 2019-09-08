لن تصدق.. كيف تغير شكل الممثلة التركية "نور"

تداول صور للممثلة التركية سونجول أودان، التي اشتهرت بدور "نور" في الوطن العربي العربي، حيث أظهرت الصور الفرق في شكلها .

وتمكن صحفي تركي من إجراء مقابلة معها، حيث قالت: "أصور الجزء الثاني من مسلسلي حكاية عائلة، ومتشوقة جدًا لعرضه قريبًا، وأعتقد إنه سيحقق نجاحًا مضاعفًا لأنه يناقش المزيد من القضايا الاجتماعية التي يعاني منها الفرد".

أما عن عمرها فقالت: "ما زالوا يرددون إنني في الأربعين من السن، وهذا أمر يجعلني أشعر بالفخر، فأنا قصدت إعلان عمري ولا أخجل به، هذا عمر الجسد وكل مرحلة لها جماليتها".