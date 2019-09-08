» إطلالة مثيرة لرانيا يوسف وابنتيها تشعل "إنستجرام"

08 سبتمبر 2019 - 09:52 ص

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا جديدة لها ظهرت فيها مع ابنتيها خلال جولتهن الأوروبية.

وعلقت رانيا يوسف، على الصورة قائلة: "أسرتى هى كل حياتى، ويأتى كل شىء فى المرتبة الثانية بالنسبة لي".

بدأت الفنانة رانيا يوسف، حملتها الترويجية لفيلمها السينمائي الجديد "ليلة حب"، حيث نشرت الإعلان التشويقي للفيلم عبر موقع الفيديوهات العالمي "يتيوب".

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو، وهي مرتدية النقاب، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد مرور 10 سنوات، ليكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تماما.

فيلم "ليلة حب"، نور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

الفنانة رانيا يوسف واحدة من أبرز النجمات المتفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تميزت بإطلالتها الجريئة التي عرضتها للانتقاد من قبل متابعيها.

ويذكر أن أخر ظهورلـ لرانيا يوسف، عندما شاركت مع جمهورها في شهر أغسطس، أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة المصور محمود عاشور، وهي مرتدية فيها فستان أرجواني اللون.

وحصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كلير وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. ثم بدأت حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء والظهور في بعض الإعلانات.

بدأت في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما في عام 1993، كان أول دور لها بمسلسل "العقاب". قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم "الناجون من النار" عام 1994. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. وفي نفس العام شاركت في فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" مع الفنانة شريهان عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود، وبعدها منذ عام 1998 حتى عام 2001 شاركت بأدوار صغيرة في عدة أعمال فنية وهي "القلب يخطئ أحياناً" عام 1998، ومسلسل "خلف الأبواب المغلقة" وفيلم "النيل" عام 1999 وفيلم "الكاشي ماشي" عام 2000 ومسلسل "النساء قادمون" عام 2001.

ظهر نجاحها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع الفنان نور الشريف ومن إخراج محمد النقلي والذي شاركت فيه بدور عميق، حيث تمكنت من خلال دورها بالمسلسل أن تضع قدمها على سلم النجومية؛ والذي قد ساهم الكثير في إنتشار إسمها. فأعادت التجربة مع طاقم العمل نفسه عام 2002 في مسلسل "العطار والسبع بنات". ثم بعد ذلك شاركت في الكثير من الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات وسيت كوم.

أصدرت رنيا يوسف الكثير من التصريحات حول نقدها لفيلم ركلام وللمخرج علي رجب؛ حيث بدأت الأزمة عندما شاهدت رانيا النسخة النهائية من الفيلم قبل عرضه بدور السينما ووجدت علي رجب حذف بعض من مشاهدها، واعتبرت نفسها ضيفة شرف على الفيلم لذلك رفضت تصوير أفيش الفيلم.

كما صرحت رانيا في بيان أنها لن تقاض رجب رغم تصرفاته المخالفة للتعاقد الذي كان بينها وبين الشركة المنتجة للفيلم. وقالت: «وضع اسم غادة عبد الرازق قبل اسمي على تتر الفيلم يخالف نص العقد الذي وقعته، وعلي مسئول عن هذه المحاولة للإيقاع بيني وبين غادة".