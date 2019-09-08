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فنان شهير يتوعد أحلام: "هردلك الضرب بالمكان المناسب"

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أحلام
أحلام

متابعات-علا خطاب

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كشف الفنان اللبناني، راغب علامة، حقيقة علاقته بالفنانة الإماراتية أحلام، وذلك بعد ما تداول عن مشاركته في برمامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، معلقًا بأنه سيرد لها "الضرب في المكان المناسب".

وصرح "علامة" خلال لقاء مع برنامج "ترندنج"، المذاع على شبكة "إم بي سي" السعودية، أن أحلام نفذت فيه مقلبا دون أن يوضح تفاصيله، متوعدا أن يرد لها المقلب.

توجه راغب لأحلام قائلا: "حردلك الضرب وسيكون بالمكان المناسب" وتابع ساخرا على الطريقة المصرية: "أنا راغب والأجر على الله".

غير أن راغب علامة أوضح أنه وافق سريعا على المشاركة في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”، ولم يتردد بسبب وجود أحلام.

وأوضح أن الخلاف بينه وبين أحلام لم يكن شخصيًا كما تصوره البعض، بل كان خلافا في العمل بسبب آراء كل واحد منهما في المتسابقين، لكن علاقتهما الشخصية جيدة وهو يكن لها كل الود والاحترام.



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