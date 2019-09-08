ماذا فعل العالم المصري المتوفي بالمغرب في آخر ظهور له بمصر؟

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العالم المصري
العالم المصري

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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أبو بكر عبد المنعم

كشف العاملون بالإدارة الصحية بالعبور بمحافظة القليوبية، مقر عمل غادة عامر، زوجة الدكتور أبو بكر عبد المنعم العالم المصري الذي توفي في ظروف غامضة بالمغرب، تفاصيل آخر زياراته إلى الإدارة والتي كانت للمشاركة في حفل إحالة مدير الإدارة الصحية السابق للمعاش.

وقال العاملون بالإدارة: إنه كان متواضعا ويحب عمل الخير، ويحرص على تقديم المساعدات الإنسانية والحضور والتواصل مع الجميع.

وأوضحت الدكتورة هيام، زميلة زوجته في العمل، أنه ألقى خلال الاحتفالية التي حضرها بالإدارة كلمة عن العلم وفضله، مشيرة إلى أن الإدارة طلبت منه عمل سلسة من الندوات عن مجال الطاقة النووية والمجالات المطبقة بها في مجال الطب، وأنه رحب بالفكرة، مشددا على أنه لا يبخل بعلمه أبدا.

وأكملت هيام، أن نجله تعرض لوعكة صحية منذ سنة تقريبا، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية، وأتى زملاء زوجته لزيارتها في المستشفى، وفور علم الدكتور نزل لاستقبالهم بنفسه على باب المستشفى.

وأشارت إلى أنه كان يرسل إلى زوجته تبرعات إلى الإدارة من أوراق ومستلزمات وغيره، مؤكدة أن زوجته على علم غزير أيضا، وكانت أستاذة بكلية التمريض، ولكنها تنازلت على الوظيفة في الجامعة ليتم تعيينها أخصائية تمريض من أجل تربية أبنائها، مؤكدة أنها لا تعرف سوى أن لديه ابنة في الثانوية العامة وأخرى بالإعدادية، وولد يدعى "زياد".

وأوضحت الدكتورة أوديت يحيى، مديرة الإدارة الصحية بالعبور، أن غادة عامر، زوجة العالم، تعمل أخصائية تمريض، ومسئولة مكافحة العدوى بالإدارة منذ سنوات، وتتمتع بالخلق الرفيع، ولم يحدث منها أي مشكلات طوال فترة عملها بالمكان، معبرة عن حزنها لسماع ذلك الخبر.

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