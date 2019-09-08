» فنان شهير يشتم متابعيه بالأم: في ستين داهية

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أحمد فهمي
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احمد فهمي

دخل الفنان أحمد فهمي في أزمة جديدة مع متابعيه بعد نشره صورة لنفسه تضمنت قيامه برسم "وشم" على ذراعه وهو ما أغضب جمهوره.

وعلق حساب يحمل اسم عمر إكرام: "التاتو دا مش رجولة يا راجل"، ليرد عليه فهمي، قائلا: "لو فاهمها بالتاتو تبقى غلطان".

متابع آخر قال لـ"فهمي" : "كنت فاكرك محترم .. طالما فيها تاتوهات يبقى بلوك" .. ليرد "فهمي" : "في ستين داهية ".

و رد آخر قائلا: "الفلوس عميتك" .. فقال "فهمي": "ربنا يرزقك وتعميك أنت كمان".

تعليق آخر أصاب غضب فهمي حين سأله أحد المتابعين ما إذا كانت الرسمة الموجودة على كتفه تخص الفنانة هنا الزاهد - خطيبته - ليرد فهمي عليه بطريقة صادمة .


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