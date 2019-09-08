ترامب يلغي مفاوضات السلام مع زعماء طالبان لهذا السبب

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المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم كابول، الذي تسبب في مقتل أبرياء.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، يوم الأحد، قال فيها: "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجددا".

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