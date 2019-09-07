«قيادات الاخوان صحتها جت علي السجن ووزنها زاد وربربت»

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن قيادات الإخوان استردوا صحتهم وعافيتهم في السجن.



وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد: «صحتهم جت على السجن، ووزنهم زاد خاصة عصام العريان»، متابعا: «والبلتاجي المجرم الشيطان وزنه زاد في السجن»، متابعا: «وصفوت حجازي الكذاب اللي حلف إنه مش إخوان لما اتقبض عليه.. واللي يقول على الإخوان عيان هو اللي عيان.. دي خدودهم مكلبظة من الأكل».

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد: «صحتهم جت على السجن، ووزنهم زاد خاصة عصام العريان»، متابعا: «والبلتاجي المجرم الشيطان وزنه زاد في السجن»، متابعا: «وصفوت حجازي الكذاب اللي حلف إنه مش إخوان لما اتقبض عليه.. واللي يقول على الإخوان عيان هو اللي عيان.. دي خدودهم مكلبظة من الأكل».