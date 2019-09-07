أحمد موسى: "لا تصدقوا من يروج الشائعات ضد القوات المسلحة"

07 سبتمبر 2019 - 10:40 م

طالب الإعلامي أحمد موسى، من المصريين عدم تصديق من يروج الشائعات ضد القوات المسلحة.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية و 6 أبريل والطابور الخامس يعملون معا ضد الدولة المصرية هم أعداء مصر الحقيقيين.



وأكد الإعلامي أحمد موسى أن من يروج الشائعات ضد القوات المسلحة خائن، موضحا أن الجش المصري حمي مصر والمصريين واستقبل الرصاص في صدره مع الشرطة المصرية وتحملوا المسئولية.



وقال الإعلامي أحمد موسى إن دور المواطن المصري يتمثل في دعم القوات المسلحة ضد مؤتمرات التحريض مطالبا من الجميع الكتابة عن الجيش المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وانفعل أحمد موسى قائلا : «بتكتب كلام عن ماتش كورة وعن الجيش متقدرش تكتب كلمتين عشان خايف من الإخوان والخونة .. فين شجعاتكم وكرامتكم»

