"التحالف": اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

07 سبتمبر 2019 - 10:30 م

أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" تجاه المملكة، فيما أعلنت الجماعة شن هجوم جوي على هدف عسكري "مهم" جنوبي السعودية.



وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان، إن "قوات التحالف تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران (شمالي صنعاء) باتجاه المملكة".



واعتبر التحالف "هذه المحاولات الإرهابية المتكررة" تعبر عن "حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي".



من جانبه، قال المتحدث باسم قوات "الحوثيين"، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير (التابع للحوثيين) نفذ عملية هجومية على هدف عسكري هام في مدينة خميس مشيط (جنوبي السعودية) بعدد من طائرات قاصف 2k".



وأشار في بيان مقتضب عبر "فيسبوك"، إلى أن العملية "أصابت أهدافها بدقه عالية".



واعتبر الاستهداف "يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني، وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية 53 غارة جوية"، في إشارة إلى الهجمات التي يقودها التحالف.



ولم يصدر من التحالف العربي أي تعليق حول عملية القصف.



وتستهدف جماعة "الحوثي" بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

