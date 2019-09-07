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بريطانيا تتهم إيران باتخاذ مسار "مفلس أخلاقيا"

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المصريون ووكالات

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إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة

اتهمت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، إيران باتخاذ "مسار مفلس أخلاقياً"، وذلك على خلفية التقارير التي تفيد باقتراب ناقلة النفط الإيرانية "أدريانا داريا 1" من سوريا.
وقالت الوزارة البريطانية، في بيان لها، إنها "منزعجة للغاية" جراء التقارير التي تفيد باقتراب "أدريانا داريا 1" من سوريا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضاف البيان أن "نقض إيران لوعودها حول عدم التوجه إلى سوريا، يعد بمثابة اتخاذ مسار مفلس أخلاقياً".
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن صورا التقطتها أقمار اصطناعية، رصدت ناقلة النفط الإيرانية "إدريان دريا 1" قرب ميناء طرطوس السوري.
وأفادت "أسوشيتد برس" أنها حصلت على الصور من وكالة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء.
وأضافت أنه تم رصد الناقلة قبالة سوريا، رغم تعهد إيران بعدم الذهاب إليها عندما وافقت سلطات "جبل طارق" على الإفراج عن الناقلة قبل أسابيع.
ولم يرد تعليق إيراني أو سوري حول ما ذكرته الوكالة حتى الساعة 08: 15 (ت.غ).
إلا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال تعليقا على تلك الصور: "أي شخص يقول إن (الناقلة) أدريان دريا1، ليست متجهة إلى سوريا، واهم".
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "تعتقد طهران أن تمويل نظام الأسد القاتل، أكثر أهمية من مراعاة مصلحة شعبها".
وتابع: "يمكننا التحدث، لكن لن يتم تخفيف أي من العقوبات عن إيران، قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".
وتحمل "أدريان داريا 1" التي لم تكشف بعد عن وجهتها، 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار.
ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة، بعد احتجازها في 4 يوليو/ تموز، للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أنها أفرجت عن الناقلة إثر تلقيها تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولتها في سوريا.
وعليه، أدرجت واشنطن الناقلة على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. -

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