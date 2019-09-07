» فيديو.. إعلامية شهيرة تكشف سبب تجميد بويضاتها

كشفت الإعلامية اللبنانية سازديل، الشهيرة بـ "كارداشيان اللبنانية"، سر لجوئها إلى عملية تجميد البويضات، قائلة إنها متخوفة من أن يكون لديها مرض وراثي يمنعها من الإنجاب عند تقدمها في السن.

وأضافت في تصريحات إلى الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": من الممكن أيضًا تأخر سن الزواج، حينها سأضطر للجوء إلى بويضاتي المجمدة".

وتابعت: "ليس لدي وقت للحمل والتعطل، هذه العملية ليست صعبة على الإطلاق ويكون لها تحضيرات قبل إجرائها لمدة أسبوعين، أول شيء لا بد من عمل فحص للمبيض لمعرفة إذا كانت هناك زيادة في البويضات أم لا".

وكانت الإعلامية اللبنانية شاركت متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورة من داخل غرفة العمليات الجراحية، وعلقت على الصورة: "اليوم عملت تفريز بويضات بمستشفى الجامعة الأمريكية لأنه حابة بعدين جيب أكتر من بيبي مع بعض إن شاء الله".

وتسمح عمليات "تجميد البويضات" للنساء بالاحتفاظ ببويضات مخصبة، مما يتيح لهن فرصة التركيز والتقدم في مجال عملهن، خلال سنوات خصوبتهن التي يتمتعن فيها بقدرة أكبر على الحمل والولادة، بما يسمح لهن بالإنجاب لاحقًا، بعد وصولهن إلى مرحلة ما يُعرف بـ"سن اليأس."



شاهد الفيديو..