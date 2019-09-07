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بمشاركة «النني».. بشكتاش يهزم عمراني سبور بثلاثية

الرياضة

بشكتاش
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المصريون

بشكتاش

عمرانى سبور

حقق فريق بشكتاش التركى فوزًا وديًا على منافسه عمرانى سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "بلدية عمراني".

شارك فى المباراة المصرى محمد الننى المحترف ضمن صفوف نادى بشكتاش التركى لأول مرة منذ انضمامه للفريق، قادمًا من آرسنال.

أحرز أهداف بشكتاش الثلاثة أوموت نايير، بينما سجل هدف عمرانى سبور الوحيد جيمبرت.

وأعلن نادي بشكتاش التركي ضم محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، على سبيل الإعارة من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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