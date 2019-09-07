» بالفيديو.. خالد الجندي: كان يوجد «أولياء صالحين» عند الفراعنة

07 سبتمبر 2019 - 08:55 م

انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إساءة البعض للفراعنة، موضحًا أن كان يوجد لديهم «أولياء صالحين».

جاء هذا خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc »، لافتًا إلى أن البعض يظن أن كلمة فراعنة، لا يجوز إطلاقها على أي فئة من المسلمين، لأنهم كانوا فئة ضالة.

كما هاجم «الجندي» من وصفهم بـ«بعض تجار الإسلام»، لافتًا إلى أنهم يتحدثون على أن مصر دولة فراعنة ويسيئون للفراعنة.

وقال: «كلمة الفراعنة صارت مسبة، وهذا أمر في منتهى الإجحاف، فالفرعونية ليست سبة.. كلمة الفراعنة ليست بالضرورة أن تكون علامة على الظلم أو الإجحاف، خاصة أن الفراعنة كان بينهم أولياء صالحون لله».