وديًا.. طلائع الجيش يهزم الحصن الإماراتي

أمير سعد
فاز فريق طلائع الجيش علي نظيره دبا الحصن الاماراتي بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم السبت على ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.
سجل هدفي الطلائع كريم ممدوح واسلام سري .
وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الاربعاء الماضى .
وقرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبى فريقه راحة من المران يومى الأحد والاثنين عقب مواجهة فريق دبا الحصن الإماراتى ودياً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل .
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