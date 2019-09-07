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حزب الحرية.. القضاء على «التوك توك» نقلة حضارية

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أحمد سالم

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التوك توك

حزب الحرية

سيارات ميني فان

قال ريمون فضل الله عضو الهيئة العليا لحزب الحريه المصرى، إن خطة القضاء على التوك توك التي أعلنت عنها الدولة، واستبداله بسيارات المينى فان نقلة حضارية للوطن بكامله، وإعادة للانضباط في الشارع.

وأشار في بيان له اليوم إلى أن التوك توك ظاهرة عشوائية لم تستفد منه الدولة في شىء، كما ارتبطت به كثير من الجرائم، قائلا إن انتباه الدولة له، وإعلان العديد من المدن الجديدة منع سيره خطوة هامة ومقدرة.

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الحريه المصرى، على أن الاستخدام الأصلي للتوك توك في بلده لم يكن بمثل ما تم في مصر على الإطلاق.

وثمن  فضل الله ما تقوم به الدولة من جهود سواء في التصدي للتوك توك، أو القيام بحملات أمنية مكبرة لضبط الهاربين وغير المنضبطين، لافتا إلى أنها عززت الامن والسلام في الشارع المصري.


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