مدبولي يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنيا، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المجمع من جانب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة وقام بجولة في أقسامه.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المجمع يتم تنفيذه على مساحة 80 ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم 68 وحدة صناعية، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل الى 85%، حيث تم تنفيذ 90% من أعمال الكهرباء، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، ويتبقى رصف الشوارع وتنسيق الموقع.

وطالب مدبولي بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق لطرح المجمع الصناعي على المستثمرين الصناعيين.