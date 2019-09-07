» «بن راشد» يكشف عن 3 أمورعاجلة تحتاجها الإمارات

07 سبتمبر 2019 - 07:07 م

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، عن ضرورة تحقق 3 أمور تحتاجها بلاده.

وأكد «بن راشد»، في تغريدة على «تويتر» عن مشاركته في جلسة العصف الذهني التي يترأسها سنويًا أن الإمارات أصبحت اليوم مصدر إلهام ونموذجا متميزا في المنطقة، تتطلع إلى إنجازاتها الكثير من دول العالم.

وحول الأمور الثلاثة قال: «نحتاج إلى 1- أفكار مبتكرة.. 2- ودماء جديدة.. 3- وطاقات متجددة.. من أجل وطن لم يبخل علينا بشيء».

وشدد محمد بن راشد أن الإمارات تحتاج خلال الفترة المقبلة «إلى أفكار استثنائية لتطوير الاقتصاد والارتقاء بخدمات المواطنين»، مشيرا إلى أن الأفكار الناجحة هي ثمرة تعاون فريق متجانس يتحلى بالإخلاص والمثابرة وروح العمل الجماعي.