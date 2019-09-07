» هجوم على رباعي «مسرح مصر» بسبب «خالد بن الوليد»

تعرض رباعي "مسرح مصر" للهجوم والانتقادات الحادة بعد إعلانهم عن قيامهم بتصوير فيلم يحمل اسم "خالد بن الوليد".

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً على الفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، بسبب فيلمهم الجديد الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية.

ونظرًا لرفض الجمهور بأن يوضع اسم الصحابي خالد بن الوليد، عنوانًا لفيلم كوميدي، لم ينج صناع الفيلم من الهجوم والانتقاد، بشكل يرونه سخرية من الاسم وصاحبه، ولا يليق بأن يقترن بعمل ساخر وهزلي.

وعلى الجانب الآخر، يعقد سامح عبد العزيز مخرج الفيلم جلسات عمل مع مؤلفيه: أمين جمال ومحمد محرز، والأبطال: علي ربيع ومصطفى خاطر وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، من أجل الوقوف على التحضيرات النهائية للعمل المقرر أن يبدأ في تصويره بمجرد الانتهاء من اختيار باقي الأبطال ومعاينة أماكن التصوير.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيه رباعي مسرح مصر في عمل فني واحد، بعد توقف مسرح مصر، وفقاً لما أعلنه الفنان أشرف عبد الباقي مؤسس الفرقة.