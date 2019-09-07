» فضيحة جنسية تهز الجيش الأمريكي بالعراق

07 سبتمبر 2019 - 06:45 م

تورط 3 من كبار قادة الجيش الأمريكي فى فضيحة جنسية بالعراق، فى حين اكتفت وزارة الدفاع «البنتاجون» بإقالتهم.

ووجه للقادة الثلاثة كذلك تهمة شرب الخمر أثناء العمل، بحسب موقع «ذا هيل» الأمريكي.

وذكر الموقع أنه تم إقالة 3 من قادة فرق النخبة، التابعة لسلاح البحرية الأمريكية، بعد اتهامهم بالاعتداء الجنسي وشرب الخمر أثناء عملهم بالعراق، وفق مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية.

وحول التفاصيل ذكر المسئول، أن تلك الخطوة جاءت بعد أن اتهمت سيدة القادة الثلاثة بمهاجمتها، والاعتداء عليها في 4 يوليو الماضي، وتأكيد أشخاص عدة بأنهم كانوا يشربون الخمر أثناء تواجدهم في العراق.

وتابع أنه سيتم نقل القادة الثلاثة لوظائف أقل أخرى، وسيحل محلهم آخرون، مبينا أن القرار تم اتخاذه بعد أن فقدت السلطات الثقة في قدراتهم العسكرية.

جاء هذا في حين قال مسئول بالبحرية الأمريكية، إن البنتاجون لم فتح تحقيقا في الاتهامات الموجهة للقادة الثلاث والتجاوزات التي نفذوها أثناء تواجدهم بالعراق، ولكن تم الاكتفاء بإقالتهم من وظائفهم فقط.