» بيع ماء زمزم «مغشوش» في دولة خليجية

ضبطت الجهات الرقابية في الكويت، عبوات مياه يتم بيعها في أحد المتاجر على أنها معبأة من "ماء زمزم"، الأمر الذي ثبت عدم صحته، لتقوم على إثر ذلك بمصادرة المضبوطات وإحالتها للتحقيق.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، ضبط عبوات المياه المغشوشة معبأة في علب وجاهزة للبيع في محل بمنطقة الفحيحيل وإحالتها إلى النيابة التجارية.

وقالت في بيان صحفي، إن عملية الضبط جاءت تنفيذًا لقرار وزاري ينص على أن "يحظر استيراد ماء زمزم بغرض تجاري ويمنع عرضه وتداوله داخل الأسواق"

وأوضحت أن المضبوطات هي عبارة عن عبوات بلاستيكية زنة 200 ملم وزنة 1 لتر، وقد تم وضع "ستيكر" عليها مطبوع عليه "ماء زمزم" معروضة للبيع.

وأشارت إلى أنه ضبط 150 علبة معبأة زنة 200 ملم عليها "ستيكر" ماء زمزم قد وضعت في عدد 6 كراتين وجاهزة للبيع بالإضافة إلى 10 علب معبأة وعليها "ستيكر" ماء زمزم زنة العلبة الواحدة 1 لتر و3 جالون زنة 5 لتر ماء زمزم .

وذكرت الوزارة أنه تم ضبط مرفقات عبارة عن 500 ستيكر تقريبًا مطبوع عليه "ماء زمزم" كراتين فارغة وجاهزة للتعبئة مطبوع عليها من الخارج "ماء زمزم".

وأشارت إلى أنه بالإضافة للسابق تم ضبط عدد 600 علبة فارغة زنة 200 ملم مع الأغطية، لافتة إلى أنه تمت إحالة المضبوطات إلى النيابة التجارية لإجراء اللازم والتحفظ عليها.

وخلال السنوات الأخيرة تكررت أكثر من واقعة مشابهة لبيع ماء زمزم "مغشوشة" في دول مختلفة.

ويستغل ضعاف النفوس من الناس عدم قدرة العديد من المسلمين في الخارج على زيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة ببيع منتجات، يدعون بأنها من مكة، مثل ماء "زمزم".

وفي ديسمبر 2017، حذرت السفارة السعودية لدى ماليزيا من عبوات مياه يزعم أنها ماء "زمزم" تباع في عدد من المحال التجارية للمواد الغذائية والمكتبات في كوالالمبور وولايات ماليزية أخرى.

وفي مايو من نفس العام، ضبطت السعودية، مستودعات ومصانع في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق أخرى، تقوم بتعبئة مياه زمزم وخلطه بماء آخر، لإعادة بيعه.