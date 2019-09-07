» «صلاح» ضمن أفضل 11 لاعبًا في العالم

أرسل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" خطابًا إلى مجدي عبد الغني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبين المحترفين، يفيد باختيار النجم محمد صلاح جناح ليفربول ضمن تشكيلة الأفضل في العالم.

وقدم عبد الغني التهنئة لصلاح على تواجده ضمن أفضل 11 لاعب على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن مجدي عبد الغني تلقى رسالة إلكترونية من الإتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) ذكر فيها حصول محمد صلاح على نسبة كبيرة من التصويت على جائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب على مستوى العالم حيث وضع الإتحاد الدولي عدد 55 لاعب الأفضل على مستوى العالم تم التصويت عليهم للوصول إلى التشكيلة المثالية وقد شارك في التصويت على القائمة أكثر من 65 ألف لاعب على مستوى العالم.

وقدم الإتحاد الدولي للاعبين التهنئة للجمعية المصرية و لمحمد صلاح كأحد اللاعبين المصريين البارزين

وقد أكد عبد الغني ان تواجد صلاح بالقائمة النهائية لأفضل اللاعبين فخر لكل مصري وعربي ومتمنيًا المزيد من النجاح في أن يصل محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 ويحقق حلم المصرين بالحصول عليها نظرًا لإنجازاته الكبيرة مع ليفربول خلال الموسمين الماضيين حيث تُوج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز في عامين متتاليين إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا

يُذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتعاون مع الإتحاد الدولى للاعبين المحترفين (الفيفبرو) يقيما سنويًا حفل تكريم أسطورى للكرة الذهبية وكذالك للتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب على مستوى العالم وجائزة (بوشكاش) وبعض الجوائز الأخرى وسوف يقام حفل هذا العام بالعاصمة الإيطالية (ميلان) فى الثالث والعشرون من سبتمبر.