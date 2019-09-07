» مدافع الأهلي: هذه نصيحة جوزيه لـ«أبوتريكة»

07 سبتمبر 2019 - 05:17 م

كشف سعد سمير مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعض أسرار البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، مع اللاعبين أثناء توليه القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

وقال «سمير» في تصريحات تلفزيونية: «أن المدير الفني البرتغالي كان دائمًا يوجه النصائح لبعض نجوم الفريق قبل المباريات الهامة للفريق الأحمر».

وأضاف: «مانويل جوزية كان دائمًا يخبر ابو تريكة أن يتعلم من أحمد حسن قوة التحمل و محمد بركات في تحمله هم الجماهير وإسعادهم».

واختتم مدافع الأهلي، «كان رد أبوتريكة دائمًا علي جوزيه بأن الطبع يغلب التطبع».