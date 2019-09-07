» أمير سعودي: قادرون على إعادة إيران للقرون الوسطى

07 سبتمبر 2019 - 04:52 م

عاد الأمير السعودي، عبد الله بن سلطان آل سعود، إلى الواجهة مجددًا بعد حديثه مؤخرًا عن قدرة بلاده على تدمير إيران خلال 8 ساعات.

الجديد الذي عاد من خلاله الأمير السعودي، هو توعده بأن تعيد المملكة كل من يحاول المساس بأمنها إلى القرون الوسطى.

وصرح الأمير عبد الله، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم السبت، ردا على تقارير إعلامية هاجمته بعد استشهاده بتحليل عسكري تحدث عن "قدرة السعودية على تدمير إيران خلال 8 ساعات": "يبدو لي أن محتوى التغريدة أوجع الكثير من أذناب إيران ومواليها فأصبحوا يتخبطون بالكلام".

وأضاف بن سلطان: "أما عن قدرتنا وقوتنا ووحدتنا وإمكانيات المملكة، فهي حقيقة وواضحة للجميع. وكل من يفكر في التعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره وما يعكر صفوه سنين طوال ويعيده للعصور الوسطى".

وأرفق الأمير عبد الله تغريدته الجديدة برابط إلى تقرير نشره تلفزيون "عربي 21"، تحت عنوان "أمير سعودي يصرح بقدرة بلاده على تدمير إيران في 8 ساعات فقط..! ما القصة؟".

وأثار بن سلطان ضجة إعلامية واسعة بتغريدة نشرها يوم 4 سبتمبر قال فيها، استنادا إلى تقرير عسكري، إن "السعودية تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات".

وأضاف بن سلطان في حينه: "طبعا هذا مقطع من عامين.. أي قبل طائرات F-15 ، وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.. وما خفي أعظم.. لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمد لله".

ويقول التقرير، الذي اعتمد عليه الأمير عبد الله وبثته "قناة 24"، على لسان محلل تحدث عن ميزان القوة بين السعودية وإيران: "إن إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية... أحدث ما لديهم طائرات F-14 وهذه نسخة كان يستخدمها سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين".