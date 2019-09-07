رغد صدام حسين تنشر فيديو نادرًا لـ«سوزان مبارك»

07 سبتمبر 2019 - 03:22 م

نشرت رغد صدام حسين ابنة رئيس العراق الأسبق صدام حسين، فيديو نادرًا لـ«سوزان مبارك» زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أثناء زيارة الأخيرة للعراق واستقبالها من جانب ساجدة خيرالله زوجة صدام وبناتها.

ويظهر في الفيديو الذي يعود تاريخه إلى أكتوبر عام 1988، سوزان مبارك، وهي تسلم على زوجة وأبناء الرئيس الراحل صدام حسين.

وكتبت رغد صدام حسين على الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :« لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام 1988م بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد».



لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام 1988م

بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله #رغد_صدام_حسين #رغد_صدام #رنا_صدام_حسين pic.twitter.com/X0FmvnBCyx — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 7, 2019





