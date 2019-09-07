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قرار غير متوقع من باكستان تجاه طائرة الرئيس الهندى

قرار غير متوقع من باكستان تجاه طائرة الرئيس الهندى

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وكالات - سارة أشرف

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أعلنت باكستان رفضها بالسماح لطائرة الرئيس الهندى رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوى، على خلاف العادة، نظرًا لـ"سلوك" نيودلهي مؤخرًا.

ويأتى القرار على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين البلدين الجارين المسلحين نوويا.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن "القرار اتخذ نظرًا لسلوك الهند".

وقد ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ الخامس من أغسطس، عندما خفضت نيودلهى الحكم الذاتى لكشمير.

وقالت الهند إن لديها معلومات تفيد بأن باكستان تحاول تهريب "إرهابيين" إلى داخل البلاد.

وحذر رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان المجتمع الدولى من أن الهند قد تشن هجومًا على كشمير لتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان فى الشطر الذى تسيطر عليه من المنطقة المتنازع عليها والواقعة بجبال الهيمالايا.


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