تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال "عادل الجبير"

07 سبتمبر 2019 - 12:46 م

كشف جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جوانب في قضية محاولة إيران اغتيال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عندما كان سفيرًا في واشنطن.





وقال ماتيس في كتابه، الذي جاء بعنوان "Call Sign Chaos: Learning to Lead" أي "إشارة الاتصال فوضى: تعلم القيادة"، إن "واشنطن لم تبلغه حتى عندما ارتكبت إيران "عملاً حربيًا" على أرض أمريكية.





وأوضح قائلاً وفقًا لتقرير نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "في 11 أكتوبر 2011 الضابط المناوب بالمقر في تامبا، فلوريدا، قال له إن النائب العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي عقدا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن اعتقال شخصين خطا لشن هجوم بالقنابل على مقهى ميلانو في واشنطن الذي كان يرتاده العديد من الأثرياء والمشاهير بما فيهم سفير السعودية، عادل الجبير".





وكتب ماتيس: "النائب العام، إيريك هولدر قال إن خطة التفجير كانت موجهة ومعتمدة من قبل عناصر في الحكومة الإيرانية، بالتحديد، أعضاء بارزين في قوة القدس، وهي قوة عمليات خاصة بالحرس الثوري يأخذون أوامرهم من أعلى الحكومة بإيران.. رأيت تقارير الاستخبارات: كنا قد سجلنا موافقة طهران على العملية".





وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نشرت مقطع فيديو عام 2017، تطرقت فيه لتصريحات ماتيس عن محاولة إيران اغتيال الجبير، في تغريدة، قالت فيها: "تعرف على ما قاله وزير الدفاع الأمريكي عن محاولة إيران اغتيال الوزير عادل الجبير عندما كان سفيرا بواشنطن عام".





وكان الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن قال إيران تاريخها "قائم على القتل والدمار". وأضاف خالد بن سلمان، عندما كان سفيرا للسعودي لدى واشنطن، في تغريدات له على موقع تويتر، أن النظام الإيراني قام "بتدبير وتنفيذ عمليات إرهابية في بوينس آيرس عام 1994، تفجيرات الخبر عام 1996، وتفجيرات الرياض عام 2003".



