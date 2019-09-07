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حكم جديد للمحكمة بشأن محمد مرسي في اقتحام الحدود

قضايا وحوادث

محمد مرسي
محمد مرسي

متابعات- الدويني فولي

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أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، حكمها فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، فى إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اقتحام الحدود الشرقية“.
 
وقررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم رقم 83 بأمر الإحالة محمد مرسى عيسى العياط، بعد أن أحالته النيابة بتهم المساس في سلامة البلاد والتخريب وتهريب المسجوين وارتكاب أعمال الشغب والتحريض عليه حيث كان مستوجبًا للعقاب، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى المقامة ضده لوفاته.
 
وجاءت الأحكام على كلام من محمد بديع، ورشاد على بيومى، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، وعلى الغنيمى، وأبوزيد الزناتى، ومحمد البلتاجى، بالسجن المؤبد.


ويحاكم فى القضية كل من على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي “متوفى”، ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان وآخرين من عناصر حسب الله البناني وحركة حماس الفلسطينية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد أن إستجابت لطلباتهم وسماع جميع شهود الاثبات والنفى وحجزتها للحكم بالقرار المتقدم.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

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