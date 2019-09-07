أمير سعودي يرد على منتقدى "تدمير إيران في 8 ساعات"

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متابعات- الدويني فولي

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رد الأمير السعودي، عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، على تقارير إعلامية هاجمته بعد استشهاده بتقرير "قدرة السعودية على تدمير إيران بـ8 ساعات"، قائلاً: "إنها أوجعت الكثير من أذناب إيران".
جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته عبر "تويتر"، قائلاً: "يبدو لي أن محتوى التغريدة أوجعت الكثير من أذناب إيران ومواليها فأصبحوا يتخبطون بالكلام.. أما عن قدرتنا وقوتنا ووحدتنا وإمكانيات المملكة فهي حقيقة وواضحة للجميع.. وأي من يفكر أن يتعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره وما يعكر صفوه سنين طوال ويعيده للعصور الوسطى".

وأرفق الأمير عبدالله في تغريدته رابطا لتقرير نشره تلفزيون "عربي 21"، بعنوان "أمير سعودي يصرح بقدرة بلاده على تدمير إيران في 8 ساعات فقط..! ما القصة؟".

وكان الأمير قال في تغريدته الأصلية بتاريخ الـ4 من الشهر الجاري، معقبا على التقرير: "السعودية تستطيع تدمير إيران في8 ساعات، طبعا هذا مقطع من عامان.. أي قبل طائرات ال ف15 اس، أي وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.. وما خفي أعظم.. لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله..".

واستشهد الأمير السعودي بتقرير سابق يتحدث عن القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية.

ويقول التقرير، الذي بثته "قناة 24"، على لسان محلل تحدث عن ميزان القوة بين السعودية وإيران: "إن إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية"، مضيفا: "أحدث ما لديهم طائرات "إف 14"، وهذه نسخة كان يستخدمها سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين".
ولفتت الأمير السعودي إلى أن إيران تمتلك طائرات قديمة مثل "الفانتوم 4"، مشيرا إلى أنها لا تعمل، وعدد محدود من طائرات "ميغ 29".




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