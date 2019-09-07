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إطلالة جريئة لإلهام شاهين في عيد ميلاد رجاء الجداوى

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الهام شاهين
الهام شاهين

متابعات - أمينة عبد العال

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جرو

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ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مثيرة في عيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوي، وشاركت متابعيها علي "إنستجرام" بصورة من الاحتفال.

ظهرت إلهام شاهين فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل إلى أعلى الركبة، واتسم الفستان بنقوشات الورد المبهجة.

وأكملت إلهام شاهين إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك المتناسق مع لون الفستان، فيما تزينت ببعض المجوهرات الراقية.

واعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعى.


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