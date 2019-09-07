مفاجأة صوتية فى مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن

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الملك عبد العزيز

المتسابق الأردني

مقام العجم

فاجأ المتسابق الأردني أوس إحسان محمد، الذي يشارك في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، الحاضرين بتلاوة صوتية نادرة.

وحظي المتسابق الأردني بتفاعل وانتباه زوار المسجد الحرام والحاضرين في قاعة الاستماع صباح اليوم، حيث قرأ بمقام العجم.

وكانت التلاوة في افتتاح التصفيات النهائية بالمسابقة والمقامة في رحاب المسجد الحرام، التي بدأت اليوم السبت وتستمر إلى ثلاثة أيام، ويشارك في المسابقة في هذا العام 146 متسابقاً من 103? من مختلف دول العالم.

وقد شهدت قاعة الاستماع حضورًا متميزًا من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وضيوف الوزارة من الشخصيات الإسلامية، وزاروا بيت الله الحرام.

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